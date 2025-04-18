За каменной стеной: россияне стали чаще брать кредиты под залог недвижимости

10:44, 18 апреля 2025, ПАИ

Россияне всё чаще стали брать кредиты под залог недвижимости – по итогам прошлого года объём выдачи таких займов увеличился более чем на 45 %, пишет газета «Известия».

В этом году тенденция продолжилась: только в марте россиянам выдали около двух миллиардов рублей подобных нецелевых займов, рассказали изданию в пресс-службе Сбербанка. «Это на 34 % больше, чем в феврале этого года. Средний размер кредита составил 1,7 миллиона рублей», – уточнили собеседники «Известий».

Повышенный интерес к кредитам под залог жилья вызван высокими ставками. Так, ставки по ипотечным кредитам составляют 27–29 % годовых, а по потребительским – более 30 %. Многие банки, которые занимаются подобным кредитованием, раньше могли не выделять их в отдельное направление, поскольку их доля составляла всего 1–2 %, однако в 2024 году из-за повышения ключевой ставки ситуация изменилась, считает директор по продукту IT-компании TYMY Никита Арзамасцев. Он уточнил, что кредитами под залог заинтересовались не только заёмщики, но и банки.

Согласно данным аналитиков, около 30 % россиян берут кредит под залог недвижимости, чтобы в ней же сделать ремонт. Ещё 25 % заёмщиков берут такой кредит, чтобы закрыть долг с более высокой ставкой, а каждый пятый использует подобный метод, чтобы использовать средства на первый ипотечный взнос. Говоря о последнем, Никита Арзамасцев отметил, что в качестве залога по такому кредиту можно использовать недвижимость, которая принадлежит третьим лицам, но строго с их согласия. Также среди популярных целей оказались старт или развитие бизнеса и покупка автомобиля.

Подобный метод кредитования чреват потерей жилья, говорят эксперты. Так, если банк взял под залог единственное жильё заёмщика, оно теряет «иммунитет», считает основатель Vorobev Realty Group Марат Воробьев. Ко всему прочему, если человек не единственный собственник заложенного объекта, других владельцев могут привлечь как поручителей по кредиту, предостерёг управляющий партнер «+7 Group» Александр Кривошеев.

Кредитование под залог недвижимости помимо процентной ставки несёт в себе множество других трат. Например, оплата страховки, комиссии, оценки имущества, регистрационные и нотариальные сборы – данные расходы могут существенно повысить конечную сумму выплат, объяснил руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин.

Напомним, что в марте Банк России в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 %. В этом году регулятор ожидает ставку в диапазоне 19–22%.

Добавим, что средний срок ипотечного кредитования в России приблизился к 26 годам, а в кредитах на строящееся жильё он достиг 27 лет.