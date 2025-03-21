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Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку 21%

Совет директоров Банка России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Фото: ПАИ

Это третье заседание подряд, когда Банк России принимает решение о сохранении ставки на историческом максимуме.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.

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