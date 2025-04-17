Средний срок ипотеки в России приблизился к 26 годам – Банк России

14:13, 17 апреля 2025, ПАИ

Средний срок ипотеки в России приблизился к 26 годам, а в кредитах на строящееся жильё он достиг 27 лет, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

В феврале текущего года средний срок по выданным жилищным ссудам как на новостройки, так и на вторичное жильё вырос на пять месяцев, до 309,8 месяца, следует из данных регулятора. Причиной такой тенденции является рост цен на жильё. Так, кредитные организации и заёмщики увеличивают срок кредита, чтобы ежемесячный платёж по ипотеке оставался посильным, подчеркнули в пресс-службе.

Рост среднего срока, по мнению генерального директора инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгения Шавнева, говорит о низкой доступности ипотеки. Он также добавил, что долгосрочные кредиты – это всегда риск, так как предугадать платёжеспособность клиента сложно даже на ближайшие два года. С ним согласился и руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников: «Если человек возьмёт кредит десять миллионов рублей по ставке 30 % и первоначальном взносе 20 %, то за целый срок действия ссуды он оплатит почти восемь квартир».

На данный момент, следуя из заявления регулятора, более 50 % выдаваемых жилищных кредитов заёмщики будут закрывать уже на пенсии. В Банке России отметили, что ещё во второй половине 2022 года этот показатель был значительно ниже и составлял 39 %.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о снижении спроса на жильё со стороны граждан из-за высокой стоимости кредитов на фоне увеличенной ключевой ставки Банка России. Он подчеркнул, что ипотечное кредитование становится недоступным для большинства людей. Для решения данной проблемы глава государства предложил разработать программу временного субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства объектов.

Напомним, что в марте этого года совет директоров Банка России в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 %.

Добавим, что Банк России ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19–22% уже в этом году.