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Экономика

Глава Банка России дала прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год

Банк России ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19–22% в 2025 году, стремясь к нижней границе диапазона. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы РФ по рассмотрению отчёта ЦБ за 2024 год, пишет РБК.

Фото: ПАИ

Текущий прогноз допускает как снижение, так и повышение ключевой ставки из-за сохраняющейся неопределённости. Банк России готов повысить ставку в случае реализации инфляционных рисков, как это произошло в прошлом году, отметила Эльвира Набиуллина.

Снижение ключевой ставки будет зависеть от снижения инфляции, уточнила глава ЦБ. По её словам, преждевременное снижение ставки может потребовать её повышение в будущем. Необходимо последовательно снижать инфляцию для формирования умеренных ставок для бизнеса, заключила она.

Напомним, что на заседании 21 марта совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21 % – это уже третье заседание подряд, когда регулятор принимает решение о её сохранении. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 апреля.

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