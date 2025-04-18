Жители Тверской области обокрали дом дачника в Куньинском районе на 200 тысяч рублей
Жители Тверской области обокрали чужой дом в Куньинском районе на более чем 200 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в ночь на 17 апреля в деревне Раонь Куньинского района у жителя Москвы из подсобного помещения украли лодочный мотор, сварочный аппарат, бензопилу и бензогенератор. По предварительным данным, причинённый владельцу ущерб составил более 200 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались 50-летний и 45-летний жители Ржева Тверской области. Похищенное у них изъяли.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие, в рамках которого устанавливается возможная причастность этих граждан к совершению и других преступлений.
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