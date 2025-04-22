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Спорт

Сборная России получила приглашение на турнир CAFA, но участие под вопросом

Сборная России получила приглашение на международный турнир Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), в которую входят Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Об этом пишет издание Sport24.

Российская команда приглашена на турнир CAFA, запланированный на начало сентября, но участие подопечных Валерия Карпина маловероятно, так как турнир предусматривает четыре матча в плотном графике, тогда как РФС планирует провести две полноценные товарищеские встречи в это международное окно, сообщает источник.

Также отмечается, что уже существуют предварительные договоренности с другими сборными, включая почти согласованный домашний матч с Ираном 6 октября, и российская сторона не намерена проводить две встречи с иранской сборной за два месяца, что делает участие в турнире CAFA в таком расписании затруднительным.

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