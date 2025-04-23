Подведены итоги конкурса на лучшую организацию работы ГТО среди школ Псковской области

16:47, 23 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по реализации комплекса ГТО среди школ Псковской области в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в центре спортивной подготовки региона.

Через муниципальный этап, в котором приняли участие 32 школы, в финал отобралось 11 лучших организаций.

В результате первое место заняла псковская школа № 3, на втором – Лычёвская школа имени М. К. Кузьмина из Великолукского района, а на третьем – Дедовичская школа № 1.

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