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Экономика

Банк России назвал кредитные организации, на которые поступает больше всего обоснованных жалоб

Банк России опубликовал список кредитных организаций, на которые поступает больше всего обоснованных жалоб. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регулятора.

Статистика: пресс-служба Банка России

В первую тройку по количеству жалоб от клиентов вошли банк «ГПБ», где 52 % жалоб составили проблемы с кредитными историями, «Альфа-банк», который по показателю сравнялся с «Газпромбанком», а также «Совкомбанк».

«Представленная информация не является оценкой Банка России деятельности кредитных организаций», – отметили в пресс-службе регулятора. Для расчёта индикатора Банк России использовал поступившие к ним сведения об обоснованных жалобах на банки с клиентской базой более пяти миллионов кредитов.

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