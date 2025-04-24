Банк России назвал кредитные организации, на которые поступает больше всего обоснованных жалоб

12:22, 24 апреля 2025, ПАИ

Банк России опубликовал список кредитных организаций, на которые поступает больше всего обоснованных жалоб. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регулятора.

В первую тройку по количеству жалоб от клиентов вошли банк «ГПБ», где 52 % жалоб составили проблемы с кредитными историями, «Альфа-банк», который по показателю сравнялся с «Газпромбанком», а также «Совкомбанк».

«Представленная информация не является оценкой Банка России деятельности кредитных организаций», – отметили в пресс-службе регулятора. Для расчёта индикатора Банк России использовал поступившие к ним сведения об обоснованных жалобах на банки с клиентской базой более пяти миллионов кредитов.