Из Псковской области в Донецк: наркотики в игрушках попыталась провезти через границу гражданка Украины

12:34, 24 апреля 2025, ПАИ

На российско-латвийской границе сотрудники Псковской таможни обнаружили 600 граммов метадона, спрятанного в детских куклах. Расследование преступления привело к поимке распространителя закладок в Донецке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Таможенники выявили контрабанду в пункте пропуска «Убылинка» при сканировании ручной клади пассажирки микроавтобуса, прибывшего из Латвии. Женщина с двойным гражданством России и Украины перемещала сумку с постельным бельем и двумя игрушками – куклой и обезьянкой. На её багаж также среагировала служебная собака по кличке Вольт, обученная поиску наркотиков.

Внутри игрушек сотрудники таможенного поста обнаружили тайники с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком «метадон».

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками таможни во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Псковской области на территории Донецка установлен и задержан организатор и конечный получатель обнаруженного наркотика. Мужчина распространял его на территории ДНР в виде закладок.

Во время обысков по месту жительства преступников обнаружены весы и упаковочный материал, используемый для изготовления закладок с наркотическими средствами. В отношении подозреваемого принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенное в составе организованной группы лиц). Санкция статьи предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.