Мария Захарова: В Псковской области особое отношение к истории Великой Отечественной войны

16:31, 28 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области особое отношение к истории Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на круглом столе «Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне и значение этих уроков для борьбы с русофобией и укрепления антифашистского сознания молодёжи» в рамках международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» сегодня, 28 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«В Псковской области особое отношение к истории Великой Отечественной войны. Мы помним и знаем, что в Псковской области замучено и убито порядка 400 тысяч человек. Угнано в немецкое рабство более 42 тысяч человек. Сейчас многие силы пытаются переписать историю, низвести смысл Нюрнбергского трибунала и мировой порядок. Ведутся так называемые образовательные программы, отрицающие наш вклад в победу», – сказала она.

Продвижение исторической правды – это приоритетная тема для Министерства иностранных дел России, подчеркнула Мария Захарова. Также ведётся работа с военным историческим обществом и другими историческими организациями, поддержка таких народных инициатив, как «Сад памяти».

«Весь наш арсенал – СМИ, дипломатия – задействован в распространении объективных сведений о войне. Также важно распространение достоверных сведений о специальной военной операции. Фашизм не пройдёт. Мировое большинство поддерживает нашу позицию на этот счёт», – сказала официальный представитель МИД России.