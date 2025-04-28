В первом квартале Сбербанк получил рекордную прибыль

17:09, 28 апреля 2025, ПАИ

436,1 млрд рублей составила прибыль Сбербанка за первый квартал года. Таким образом, прибыль превысила прошлогоднюю на 9,7 %, пишет «Коммерсантъ».

Темп роста совокупного кредитного портфеля замедлился до 0,5% с начала года, а привлеченные средства корпоративных и розничных клиентов выросли за квартал на 2,9%, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы последовательно движемся к радикальному повышению операционной эффективности и начали реализацию масштабной программы по созданию и внедрению AI-агентов для реализации нашей стратегии»,— добавил Герман Греф.

Результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали, что чистая прибыль Сбербанка увеличится до 420 млрд рублей за первый квартал. Чистый процентный доход прогнозировался на уровне 811 млрд рублей, а чистый комиссионный доход – на уровне 195 млрд рублей.

В итоге чистый процентный доход составил 832,4 млрд рублей, что выше прошлогоднего на 18,9 %, а чистый комиссионный доход – 203,2 млрд рублей. Это лучше результата первого квартала 2024 года на 10,4 %.

Показатели Сбербанка превысили показатели ВТБ: по прибыли и чистому комиссионному доходу – примерно в три раза, по чистому процентному доходу – более чем в 15 раз.