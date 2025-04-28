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Экономика

В первом квартале Сбербанк получил рекордную прибыль

436,1 млрд рублей составила прибыль Сбербанка за первый квартал года. Таким образом, прибыль превысила прошлогоднюю на 9,7 %, пишет «Коммерсантъ».

Темп роста совокупного кредитного портфеля замедлился до 0,5% с начала года, а привлеченные средства корпоративных и розничных клиентов выросли за квартал на 2,9%, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы последовательно движемся к радикальному повышению операционной эффективности и начали реализацию масштабной программы по созданию и внедрению AI-агентов для реализации нашей стратегии»,— добавил Герман Греф.

Фото: ПАИ

Результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали, что чистая прибыль Сбербанка увеличится до 420 млрд рублей за первый квартал. Чистый процентный доход прогнозировался на уровне 811 млрд рублей, а чистый комиссионный доход – на уровне 195 млрд рублей.

В итоге чистый процентный доход составил 832,4 млрд рублей, что выше прошлогоднего на 18,9 %, а чистый комиссионный доход – 203,2 млрд рублей. Это лучше результата первого квартала 2024 года на 10,4 %.

Показатели Сбербанка превысили показатели ВТБ: по прибыли и чистому комиссионному доходу – примерно в три раза, по чистому процентному доходу – более чем в 15 раз.

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