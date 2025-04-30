Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдёт в Красногородском округе в августе

19:58, 30 апреля 2025, ПАИ

IV областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоится в Красногородском районе 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Мероприятие пройдёт в четвёртый раз и направлено на сохранение псковской традиции игры на гуслях – объекта нематериального этнокультурного достояния России, отметили в ЦНТ.

Перед гостями выступят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. Кроме того, в фестивале примут участие Ольга Алексеева («Гусляры России»), композитор Ольга Глазова, проект «Русские арфы» и заслуженная артистка России Наталья Александрова.

Также мероприятие включает ярмарку мастеров, традиционную трапезу, прогулку с посещением Круглого озера, часовни, родника и сада, а также посещение кинозала, литературной площадки, выставки коллекции инструментов путешественника Сергея Бурыкина и экспозиции, посвящённой истории Платишинской земли.

Отметим, что фестиваль ежегодно организуют комитет по культуре региона, областной центр народного творчества, администрация Красногородского района и Платишинский сельский клуб.

Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 62-23-34.