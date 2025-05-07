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Псковичке грозит до 15 лет лишения свободы за убийство соперницы из ревности

Псковичке грозит до 15 лет лишения свободы за убийство соперницы из ревности, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Фото: ПАИ

1 мая этого года между двумя женщинами, проживающими в Пскове, произошёл конфликт из-за ревности к мужчине. Одна из них взяла нож и нанесла сопернице удар, от которого та скончалась на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Максимальное наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Обвиняемую заключили под стражу. Прокуратура города взяла расследование дела на контроль.

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