Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алкоголь, оружие, стекло: что запрещено приносить с собой на мероприятия 9 Мая в Пскове

Какие предметы запрещено приносить с собой на мероприятия 9 Мая в Пскове, напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Акция «Бессмертный полк». Фото: ПАИ

Участникам акции «Бессмертный полк» запрещено проносить колющие и режущие предметы, оружие, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки, а также любые напитки в стеклянной таре. Кроме того, древки штендеров с портретами участников Великой Отечественной войны не должны быть заострены.

Участникам парада Победы и «Бессмертного полка» нужно будет пройти через металлодетектор. Также будет проведён досмотр личных вещей. По этой причине всех просят прийти заранее.

Ранее Михаил Ведерников напомнил о мерах безопасности при проведении «Бессмертного полка» в Пскове.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в нынешнем году пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области 9 Мая. Подробнее о том, как принять участие, можно прочесть здесь. Информация, как получить бесплатный штендер с портретом своего героя, есть по ссылке.

Ознакомиться с официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно тут.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2025

Цифровой проект «Бессмертный пушкинский полк» запустили в «Михайловском»
07 мая 2025

Гостем программы «Среда обитания» стал руководитель судоходной компании и замдиректора МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов
07 мая 2025

Подрядчики отчитались за реставрационные работы в Успенском соборе Святогорского монастыря в Пушкиногорье
07 мая 2025

Обучение по программе «Электропривод и автоматика»: что ждёт абитуриентов ПИШ Союзного государства – 2025
07 мая 2025

Пять лет лишения свободы получил пскович за взятку налоговому инспектору и наезд на полицейского
07 мая 2025

Сроки завершения отопительного сезона изменились в Пскове
07 мая 2025

Командирские звёздочки, подкова, монеты: поисковики рассказали о находках в Себежском районе
07 мая 2025

107-летие отмечает газета Себежского района «Призыв»


Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...