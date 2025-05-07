Алкоголь, оружие, стекло: что запрещено приносить с собой на мероприятия 9 Мая в Пскове

18:12, 07 мая 2025, ПАИ

Какие предметы запрещено приносить с собой на мероприятия 9 Мая в Пскове, напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Участникам акции «Бессмертный полк» запрещено проносить колющие и режущие предметы, оружие, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки, а также любые напитки в стеклянной таре. Кроме того, древки штендеров с портретами участников Великой Отечественной войны не должны быть заострены.

Участникам парада Победы и «Бессмертного полка» нужно будет пройти через металлодетектор. Также будет проведён досмотр личных вещей. По этой причине всех просят прийти заранее.

Ранее Михаил Ведерников напомнил о мерах безопасности при проведении «Бессмертного полка» в Пскове.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в нынешнем году пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области 9 Мая. Подробнее о том, как принять участие, можно прочесть здесь. Информация, как получить бесплатный штендер с портретом своего героя, есть по ссылке.

Ознакомиться с официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно тут.