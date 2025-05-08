Восемь медалей завоевали псковички на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
Ежегодный международный турнир по воздушной гимнастике и пилонному спорту «Polygon World» в Москве. Восемь медалей завоевали псковички, сообщила тренер команды Софья Колоскова.
В дисциплине «Пилонный спорт» золото завоевала Софья Ясвина, серебро досталось Диане Крикун, а бронзовым призером в своей возрастной категории стала Устинья Романова.
В дисциплине «Воздушное кольцо» гимнастки забрали во всех возрастных категориях золотые медали. Победительницами стали Софья Закарян, Мария Торговина, Эльмира Юсубова, Арина Корякина и Мария Шувалова.
Также команда увезла с собой командный кубок.
Команду спортсменок из Центра развития спорта «Gym Koloskova» тренирует главный тренер Софья Колоскова и Ирина Ветрова.
Восемь медалей завоевали псковички на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
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