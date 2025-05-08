Восемь медалей завоевали псковички на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту

21:48, 08 мая 2025, ПАИ

Ежегодный международный турнир по воздушной гимнастике и пилонному спорту «Polygon World» в Москве. Восемь медалей завоевали псковички, сообщила тренер команды Софья Колоскова.

В дисциплине «Пилонный спорт» золото завоевала Софья Ясвина, серебро досталось Диане Крикун, а бронзовым призером в своей возрастной категории стала Устинья Романова.

В дисциплине «Воздушное кольцо» гимнастки забрали во всех возрастных категориях золотые медали. Победительницами стали Софья Закарян, Мария Торговина, Эльмира Юсубова, Арина Корякина и Мария Шувалова.

Также команда увезла с собой командный кубок.

Команду спортсменок из Центра развития спорта «Gym Koloskova» тренирует главный тренер Софья Колоскова и Ирина Ветрова.