14-летняя девочка выпала с балкона в Пыталово
14-летняя девочка упала с балкона второго этажа частного дома на улице Псковской в Пыталово. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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