Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

14-летняя девочка выпала с балкона в Пыталово

14-летняя девочка упала с балкона второго этажа частного дома на улице Псковской в Пыталово. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • 14-летняя девочка выпала с балкона в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летняя девочка выпала с балкона в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летняя девочка выпала с балкона в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летняя девочка выпала с балкона в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летняя девочка выпала с балкона в Пыталово
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 мая 2025

Жилой дом сгорел в Опочецком районе
10 мая 2025

14-летняя девочка выпала с балкона в Пыталово
09 мая 2025

Надворные постройки загорелись в Печорском районе
09 мая 2025

Сбитый в Псковской области велосипедист находится в критическом состоянии
09 мая 2025

Двух несовершеннолетних мотоциклистов госпитализировали после ДТП в Псковской области
08 мая 2025

В Псковской области мотоциклист без прав на «Урале» погиб в ДТП
07 мая 2025

Более 40 млн рублей перевели жители Псковской области телефонным мошенникам в апреле
07 мая 2025

Грузовик съехал в кювет в Дновском районе
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...