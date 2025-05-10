14-летняя девочка выпала с балкона в Пыталово

14:00, 10 мая 2025, ПАИ

14-летняя девочка упала с балкона второго этажа частного дома на улице Псковской в Пыталово. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.