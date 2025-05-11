Территорию Изборского музея-заповедника обработают от клещей

17:25, 11 мая 2025, ПАИ

Территорию Изборского музея-заповедника обработают от клещей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

12 и 13 мая в Изборске (включая ансамбль Изборской крепости, нескучный садик у музейного кафе «Блинная», вал перед крепостью, тропу к Словенским ключам, территорию Словенских ключей, плато над Городищенским озером и Труворово городище), а также в деревне Сигово будет проведена обработка территории от клещей.

Сотрудники музея отметили, что при соблюдении мер предосторожности химические средства не представляют опасности для людей и животных. Они также рекомендовали не сидеть на траве и не трогать травянистый слой руками во время прогулки по территории музея-заповедника в эти дни.

Ранее сообщалось, что противоклещевую обработку провели на территориях Псковского перинатального центра.

Напомним, что 203 человека обратились в медучреждения Псковской области из-за укусов клещей с 1 по 7 мая.