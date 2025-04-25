Противоклещевую обработку провели на территориях Псковского перинатального центра
Противоклещевую акарицидную обработку провели на прилегающих территориях Псковского клинического перинатального центра, женской консультации на улице Кузбасской Дивизии, 22 и Великолукского родильного дома сегодня, 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском перинатальном центре.
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Фото: из группы «Перинатальный центр | Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Перинатальный центр | Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Перинатальный центр | Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Перинатальный центр | Псков» в соцсети «ВКонтакте»
В течение ближайших суток следует воздержаться от прогулок в зоне обработки, напомнили жителям региона.
Ранее обработку от клещей провели на территории Псковской детской областной клинической больницы.
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