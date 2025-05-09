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Общество

Более 200 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

203 человека обратились в медучреждения Псковской области из-за укусов клещей с 1 по 7 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Среди пострадавших от присасывания клещей – 41 ребёнок. Всего с начала сезона от кровососущих пострадало 697 человек, в том числе 178 детей.

Больше всего обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Пскове и Великих Луках – 221 и 93 обращения соответственно. Среди районов в начале списка Дедовичский (44 случая), Псковский (40 обращений), Опочецкий (38).

В лабораториях исследовали 757 кровососущих.

Напомним также, что энцефалитный клещ укусил ребёнка в Псковской области. Ранее также был опубликован график работы пунктов по исследованию клещей на инфекции в праздничные дни.

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