Более 200 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

18:14, 09 мая 2025, ПАИ

203 человека обратились в медучреждения Псковской области из-за укусов клещей с 1 по 7 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Среди пострадавших от присасывания клещей – 41 ребёнок. Всего с начала сезона от кровососущих пострадало 697 человек, в том числе 178 детей.

Больше всего обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Пскове и Великих Луках – 221 и 93 обращения соответственно. Среди районов в начале списка Дедовичский (44 случая), Псковский (40 обращений), Опочецкий (38).

В лабораториях исследовали 757 кровососущих.

Напомним также, что энцефалитный клещ укусил ребёнка в Псковской области. Ранее также был опубликован график работы пунктов по исследованию клещей на инфекции в праздничные дни.