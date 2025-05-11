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Происшествия

Вандалы разрисовали белой краской «Бронзового солдата» в Таллине

Вандалы осквернили монумент освободителям Таллина, известный как «Бронзовый солдат», сообщает РИА Новости.

«На кладбище Сил обороны вандалы изрисовали монумент «Бронзовый солдат». Сам солдат был изрисован белой краской», — говорится в публикации эстонского издания Postimees.

Злоумышленники нанесли краской надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры солдата.

По словам главы местного оперативного бюро Вайко Вахера, по факту вандализма идет расследование. Сообщается, что вандалов было двое, их личности до сих пор не известны. Это уже не первый случай осквернения «Бронзового солдата» за последние годы.

Эстонский военный музей проведёт очистку памятника.

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