Создатель квест-шоу стала гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

20:23, 12 мая 2025, ПАИ

Директор и создатель квест-шоу «Форт Гранд» в Пскове и Великом Новгороде Мила Ивегеш стала гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

псковские квест-шоу являются местом притяжения для туристов;

квест с «платформой 9 и ¾» запустят в Пскове;

искусственный интеллект помогает в создании квест-шоу;

шоу можно сделать по мотивам любого фильма, любой книги;

квест-шоу отличается от квест-комнат;

формат квест-шоу больше подходит для школьников и больших массовых мероприятий;

в случае школьников квест-шоу должно стать не местом концентрации энергии, а выходом этой энергии.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».