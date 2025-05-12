Создатель квест-шоу стала гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
Директор и создатель квест-шоу «Форт Гранд» в Пскове и Великом Новгороде Мила Ивегеш стала гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- псковские квест-шоу являются местом притяжения для туристов;
- квест с «платформой 9 и ¾» запустят в Пскове;
- искусственный интеллект помогает в создании квест-шоу;
- шоу можно сделать по мотивам любого фильма, любой книги;
- квест-шоу отличается от квест-комнат;
- формат квест-шоу больше подходит для школьников и больших массовых мероприятий;
- в случае школьников квест-шоу должно стать не местом концентрации энергии, а выходом этой энергии.
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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