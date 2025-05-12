Хогвартс в Пскове: квест с «платформой 9 и ¾» запустят в городе

17:09, 12 мая 2025, ПАИ

Искусственный интеллект помогает в создании квест-шоу, рассказала директор и создатель квест-шоу «Форт Гранд» в Пскове и Великом Новгороде Мила Ивегеш в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы запустим новое шоу по мотивам «Гарри Поттера». Этим шоу занимается мой супруг, и в нём будут новые элементы. Мы держим это пока в тайне, но могу сказать, что новые фишки, как зельеварение, никто не делал. Также прохождение особой «платформы 9 и ¾» – муж с искусственным интеллектом разрабатывали технологию, как обмануть зрение, чтобы пройти через стену. Искусственный интеллект нам сейчас очень помогает в этом вопросе», – рассказала Мила Ивегеш.

Она также заметила, что шоу можно сделать по мотивам любого фильма, любой книги.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».