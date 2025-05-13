Жители Псковской области совершили более 120 тысяч платежей улыбкой

11:06, 13 мая 2025, ПАИ

За первый квартал 2025 года россияне совершили более 37,5 млн платежей на общую сумму почти 30 млрд рублей с помощью биометрии. Этот результат превышает общее количество транзакций за весь 2024 год, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Кратный рост количества оплат и оборотов показал с начала года платёжный сервис «Оплата улыбкой». На сегодняшний день количество терминалов, поддерживающих эту технологию, больше одного миллиона.

Лидирующие позиции по использованию нового сервиса занимают Москва и Санкт-Петербург. Жители Петербурга совершили более 1 млн транзакций на сумму 1 млрд рублей.

Всего на Северо-Западный федеральный округ пришлось 3 млн транзакций на сумму более чем 2,9 млрд рублей. Псковичи в первом квартале 2025 года совершили более 120 тысяч платежей улыбкой на сумму порядка 150 млн рублей.

Анализ возрастных групп показывает, что основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56 %). Далее следуют клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31 %). Возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет составляют по 5 % от общего числа пользователей. И только 3 % граждан в возрасте от 18 до 21 года прибегают к оплате улыбкой.

«Россия стала первой страной в мире, где оплата по биометрии приобрела массовый характер. Сервис доступен любому гражданину старше 18 лет на всей территории страны, включая присоединённые регионы. Количество транзакций за первый квартал 2025 года уже превзошло показатели всего прошлого года. Это свидетельствует о переходе от начальной фазы внедрения инновационной технологии к этапу активного принятия её широкими слоями населения – к «новаторам» присоединились «ранние последователи». Обычно полный цикл освоения подобных сервисов занимает три-четыре года, однако мы запустили «Оплату улыбкой» лишь летом 2023 года», – отметил старший вице-президент и глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых.