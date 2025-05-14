«Не затопчут»: псковичам разъяснили правила поведения при встрече с лосем

15:27, 14 мая 2025, ПАИ

Как вести себя при встрече с лосем в лесу или городской черте, разъяснил заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов в беседе с корреспондентом ПАИ.

По его словам, при неожиданной встрече с одиночной особью или стадом не следует предпринимать никаких действий. При этом если животное выбежало прямо на человека, не нужно ничего делать – оно не затопчет, сказал собеседник ПАИ.

«Единственное, что можно тут порекомендовать с нынешними новорождёнными, которые иногда встречаются в лесу, – ни в коем случае их не спасать. Нужно тихонько уйти своим следом. Ни в коем случае не подбирать, не гладить, не считать, что его бросила мама. Мать приходит всегда», – подчеркнул он.

Ранее он объяснил, почему в последнее время участились выходы сохатых в город.

Напомним, двух лосей заметили на улице Алёхина в Пскове. Ещё несколько лосей постоянно перебегают дорогу у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе. Как вести себя при встрече с лосем на дороге, посоветовали в ГИБДД.