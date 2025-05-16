Прокуратура нашла нарушения в действиях властей Великих Лук по завершению отопительного сезона

08:52, 16 мая 2025, ПАИ

Прокуратура нашла нарушения в действиях властей Великих Лук, преждевременно завершивших отопительный сезон. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно постановлению администрации города от 17 апреля, уже 18 апреля теплоснабжающим и тепловым организациям рекомендовалось окончить отопительный сезон «не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия».

Во время проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства: при принятии решения об окончании отопительного сезона не был учтен долгосрочный прогноз метеорологической обстановки. Уже 26 апреля среднесуточная температура воздуха составила 2,6 градуса, 27 апреля – 2,2 градуса, 28 апреля – 5,8 градуса. Кроме того, с 5 по 11 мая среднесуточная температура была ниже +8 градусов.

В отношении руководителя ресурсоснабжающей организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.23 КоАП. Дело направлено для рассмотрения в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области, прежде всего Великих Лук, жалуются на преждевременное завершение отопительного сезона. При этом власти города объяснили отключение отопления подготовкой к новому сезону.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах и хладнокровно уходит от решения вернуть тепло в жилой фонд. При этом в Пскове и других муниципалитетах отопительный сезон всё ещё продолжается.