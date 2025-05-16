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Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали мужчину за кражу продуктов и средств гигиены

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали мужчину за кражу продуктов и средств гигиены из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

15 мая около 15:00 из гипермаркета на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, который пронёс через кассу продукты и средства личной гигиены, не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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