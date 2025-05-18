Поисковики рассказали, что скрывают завалы взорванного дота в Себежском районе

20:44, 18 мая 2025, ПАИ

Что скрывают завалы взорванного дота в Себежском районе, рассказал командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

«Интересная находка, сделанная нами в развалинах взорванного немцами дота, который мы активно изучаем. Уже несколько лет назад мы достоверно установили, что гарнизон дота, который мы назвали «Песок», 5–6 июля 1941 года держал очень жёсткую оборону и как мог не позволял немцам из дивизии СС «Мёртвая голова» прорвать оборону на центральном участке нашего укрепрайона», – уточнил Владимир Бумаков.



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков



Фото: Владимир Бумаков









Командир поискового отряда подчеркнул, что, судя по следам попаданий вражеских снарядов на передней маске дота, немцы обстреливали его из артиллерии разных калибров с очень близкой дистанции. Он также отметил, что советские бойцы в доте упорно отбивались и не жалели боеприпасов.

«То, что гарнизон погиб в бою, понятно бесповоротно, ибо так немцы расстреливали только сооружения, защитники которых держались до последнего и в плен не сдавались. Бойцов мы ищем и будем искать дальше. Их останки немцы далеко утащить не могли и закопали где-то рядом», – рассказал Владимир Бумаков.

Он отметил, что развалины дота вскоре после подрыва немцы засыпали песком.

«Огромный объём песка однозначно вручную был равномерно засыпан не только на обломки, но и под них, причём даже на подземном уровне. В ходе наших работ на подземном уровне были обнаружены две гильзы от советской пушки калибра 45 мм, выпущенные в 1935 году. Обе гильзы сильно деформированы внешним взрывом, что доказывает два факта: у наших бойцов в доте была как минимум одна пушка, и она стреляла», – рассказал Владимир Бумаков.

Кроме того, внутри дота были обнаружены три отработанные рукоятки советских гранат РГ–33, которые активно использовались в начальном периоде войны.

«Обнаружение отработанных рукояток также доказывает, что немцы штурмовали сам дот практически в рукопашном бою, а наши бойцы использовали гранаты уже в самом сооружении», – объяснил командир отряда.

Под обломками дота были обнаружены и личные вещи советского солдата: каска СШ-40, обрывки советского перевязочного пакета, перочинный нож и несколько монет.

«Сами по себе эти предметы валятся в доте не могут, а это значит, что здесь был их владелец и он явно не потерял их. Скорее всего, тело бойца было разбито взрывом и содержимое его карманов выпало на пол дота. Будем рыть дальше, не исключаем, что останки наших бойцов могут лежать там, куда мы ещё не добрались», – заключил Владимир Бумаков.

Ранее сообщалось, что студенты из 16 российских вузов исследуют историю Великой Отечественной войны в экспедиции под Себежем. Поисковики также рассказали о первых находках в рамках вахты.

Напомним, что студенты-поисковики сняли сюжет во время «Вахты Памяти» в Себежском районе.