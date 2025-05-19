Экспозиция в честь Петра Оссовского открылась в сквере на Четырёх углах в Пскове

07:20, 19 мая 2025, ПАИ

Экспозиция под открытым небом открылась в сквере 60-летия Октября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Уютная городская площадь превратилась в настоящее выставочное пространство. Первый показ мы посвятили творчеству Петра Павловича Оссовского в год 100-летнего юбилея художника-живописца», – отметил он.

Мастер приехал в Псков в 1966 году, более 30 лет его жизнь была связана с нашим краем. Особое место в творчестве заняли Талабские острова. Пётр Оссовский создал множество пейзажей и портретов местных рыбаков, с которыми подолгу жил рядом. На выставке можно увидеть одну из этих картин, которая так и называется – «Рыбаки острова Залита».

Здесь представлены копии 24 живописных произведений художника, которые обязательно позволят по-новому взглянуть на красоту Псковской земли и людей, которые здесь живут, подчеркнул губернатор.

Ранее выставка в честь 100-летия Петра Оссовского открылась в картинной галерее Псковского музея-заповедника.