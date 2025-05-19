ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с дублем московского «Спартака»

10:06, 19 мая 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде сыграл вничью с дублем московского «Спартака» – 2:2, сообщает корреспондент ПАИ.

В первом тайме великолучане заработали преимущество. Сначала на 18-й минуте в очередной раз отличился капитан и центральный защитник «Луки-Энергии» Василий Лунёв. Затем перевес гостей удвоил Александр Коренблюм.

Во втором тайме спартаковцы отыгрались. На 55-й минуте отличился Никита Посмашный, а за пять минут до конца основного времени гол забил Егор Гуляев.

В турнирной таблице «Луки-Энергия» пока остаётся на четвёртом месте.

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