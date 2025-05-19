120 часов обязательных работ получил пскович за неуплату 1,3 млн рублей алиментов

00:06, 20 мая 2025, ПАИ

120 часов обязательных работ на благоустройство города назначили псковичу за неуплату 1,3 миллиона рублей алиментов детям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Мужчина на протяжении длительного времени игнорировал финансовые обязательства перед своими детьми 17 и девяти лет от первого и второго браков и накопил долг в размере 1,3 миллиона рублей. Псковича неоднократно уведомляли об ответственности и применяли меры воздействия, но должник не следовал требованиям закона, в связи с чем судебный пристав-исполнитель составил протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»).

Суд приговорил должника к 120 часам обязательных работ на благо города.