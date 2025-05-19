120 часов обязательных работ получил пскович за неуплату 1,3 млн рублей алиментов
120 часов обязательных работ на благоустройство города назначили псковичу за неуплату 1,3 миллиона рублей алиментов детям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
Мужчина на протяжении длительного времени игнорировал финансовые обязательства перед своими детьми 17 и девяти лет от первого и второго браков и накопил долг в размере 1,3 миллиона рублей. Псковича неоднократно уведомляли об ответственности и применяли меры воздействия, но должник не следовал требованиям закона, в связи с чем судебный пристав-исполнитель составил протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»).
Суд приговорил должника к 120 часам обязательных работ на благо города.