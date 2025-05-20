Жительница Пскова незаконно вписала в свидетельство о рождении ребёнка постороннего иностранца

10:39, 20 мая 2025, ПАИ

Жительница Пскова незаконно вписала в свидетельство о рождении ребёнка постороннего иностранца, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Запись акта о рождении ребёнка, где отцом был записан иностранный гражданин, признана недействительной после вмешательства прокуратуры. С помощью махинации иностранец намеревался в упрощённом порядке легализовать своё пребывание в России. Псковичка пошла на аферу за вознаграждение.

Прокуратура Пскова через суд добилась признания акта о рождении ребёнка в части сведений об отце недействительной.