Жительница Пскова незаконно вписала в свидетельство о рождении ребёнка постороннего иностранца
Жительница Пскова незаконно вписала в свидетельство о рождении ребёнка постороннего иностранца, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Запись акта о рождении ребёнка, где отцом был записан иностранный гражданин, признана недействительной после вмешательства прокуратуры. С помощью махинации иностранец намеревался в упрощённом порядке легализовать своё пребывание в России. Псковичка пошла на аферу за вознаграждение.
Прокуратура Пскова через суд добилась признания акта о рождении ребёнка в части сведений об отце недействительной.
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