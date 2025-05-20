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Общество

О развитии территориального общественного самоуправления рассказала Елена Тимашова в «Оглавлении». Главное

Начальник управления муниципального развития Псковской области Елена Тимашова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM)

Главное:

Формат праздничных мероприятий в День ТОС будет несколько иным. Из нового: планируется встреча представителей девяти ТОС с губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым. За чашкой чая участники встречи обсудят актуальные вопросы развития ТОС в регионе.

В Псковской области среди муниципалитетов нет отстающих по развитию движения ТОС. В лидерах по числу ТОС по-прежнему Дновский округ и Псков.

Развитие ТОС и их активное включение в повестку дня – самое большое достижение в развитии местного самоуправления в Псковской области, считает Елена Тимашова.

На 15% выросло число победителей конкурса проектов ТОС в Псковской области. В этом году в конкурсе ТОС победило более 100 заявок на благоустройство воинских захоронений.

Специальный проект о ТОС, который распространяется на страницах районных газет, очень полезен: людям важно, когда рассказывают об их позитивном опыте.

Эффективнее ТОС, где люди действительно знают друг друга, а не включаются целыми микрорайонами.

Женщины стали локомотивами территориальных общественных самоуправлений в Псковской области.

11 районов, которые последними преобразованы в округа, в определенном смысле станут передовиками: их нормативно-правовая база первой будет приведена в соответствие с вступающим в силу обновленным федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Ни одно здание волости не закрылось: везде работают представители теротделов окружных администраций. Более того, в некоторых округах теротделы заработали там, где еще при районе волости были закрыты.

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