Псковский боксёр выступает на турнире с призовым фондом в 20 миллионов рублей
Псковский боксёр Артур Кулаков в составе команды «Ленинград» борется на всероссийском турнире с призовым фондом в 20 миллионов рублей «Кубок Победы», передаёт корреспондент ПАИ.
В матчевой четвертьфинальной встрече «Ленинград» выиграл у «Сибири». Кулаков в своём поединке в весе до 73 килограммов выиграл у Иосифа Штрухецкого из Красноярска единогласным решением судей и принёс своему коллективу решающее третье очко.
Полуфинальные матчевые встречи состоятся 29 мая в Саранске. Призовой фонд турнира – 20 миллионов рублей.
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