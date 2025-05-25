Девятилетний ребенок пропал в Кунье

14:49, 25 мая 2025, ПАИ

Девятилетний Аветисян Норайр пропал в Кунье, пишет газета «Пламя».

Сегодня около 12:30 он пропал с детской площадки у дома №10 по улице Новой.

Ростом мальчик 1,45 метра, был одет в белую кофту с эмблемой на груди, белые штаны с эмблемами.

Всех, кто видел мальчика, просят обратиться в МО МВД России «Великолукский», телефон дежурной части 8 (81153) 3-74-77 или 112.