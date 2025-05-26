Михаил Ведерников: Псковс​кие предприниматели вносят большой вклад в укрепление экономики региона

11:46, 26 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковский бизнес с Днём российского предпринимательства.



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова













«Этот праздник объединяет инициативных, энергичных и смелых людей, способных ставить перед собой самые высокие цели и добиваться их, – подчеркнул Михаил Ведерников. – Предпринимательское сообщество региона – это более 20 тысяч субъектов бизнеса, в деятельности которых занято более 54 тысяч жителей».

Губернатор отметил, что малый и средний бизнес окружает псковичей «буквально на каждом шагу». «Сегодня уже невозможно представить комфортную жизнь без ресторанов и кафе, цветочных магазинов и автомастерских – это всё малый и средний бизнес, – обратил внимание Михаил Ведерников. – Своим трудом предприниматели вносят большой вклад в укрепление экономики региона, запуская новые предприятия и создавая рабочие места, наращивая объёмы производства, расширяя ассортимент товаров и услуг. Давайте скажем нашим труженикам малого и среднего предпринимательства спасибо!»

В заключение глава региона пожелал псковским предпринимателям реализации намеченных планов, неиссякаемой энергии и энтузиазма. «Пусть каждый напишет свою историю успеха!» – подытожил Михаил Ведерников.