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Экономика

Михаил Ведерников: Псковс​кие предприниматели вносят большой вклад в укрепление экономики региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковский бизнес с Днём российского предпринимательства.

  • День российского предпринимательства
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • День российского предпринимательства
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • День российского предпринимательства
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • День российского предпринимательства
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • День российского предпринимательства
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • День российского предпринимательства
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • День российского предпринимательства
    Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Этот праздник объединяет инициативных, энергичных и смелых людей, способных ставить перед собой самые высокие цели и добиваться их, – подчеркнул Михаил Ведерников. – Предпринимательское сообщество региона – это более 20 тысяч субъектов бизнеса, в деятельности которых занято более 54 тысяч жителей».

Губернатор отметил, что малый и средний бизнес окружает псковичей «буквально на каждом шагу». «Сегодня уже невозможно представить комфортную жизнь без ресторанов и кафе, цветочных магазинов и автомастерских – это всё малый и средний бизнес, – обратил внимание Михаил Ведерников. – Своим трудом предприниматели вносят большой вклад в укрепление экономики региона, запуская новые предприятия и создавая рабочие места, наращивая объёмы производства, расширяя ассортимент товаров и услуг. Давайте скажем нашим труженикам малого и среднего предпринимательства спасибо!»

В заключение глава региона пожелал псковским предпринимателям реализации намеченных планов, неиссякаемой энергии и энтузиазма. «Пусть каждый напишет свою историю успеха!» – подытожил Михаил Ведерников.

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