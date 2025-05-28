Подведены итоги фестиваля ГТО среди школьников Псковской области

12:50, 28 мая 2025, ПАИ

Подведены итоги фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Псковской области, который прошёл в Пушкинских Горах 26 и 27 мая. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области











В соревнованиях приняли участие команды из 14 муниципалитетов региона – всего 55 участников. В программу вошли бег на 60, 1 500 и 2 000 метров, подтягивания для юношей и сгибание рук для девушек, прыжок в длину с места, наклон и поднимание туловища.

В личном первенстве в многоборье победы одержали Катрина Валлинг из Пскова, Иван Кондратьев и Анна Терешина из Печорского округа, а также Евгений Ткачев из Великих Лук. В командном зачёте выиграла псковская сборная, на втором месте – команда Великолукского района, а замкнул тройку лидеров коллектив Печорского округа.

Участникам, занявшим места с первого по пятое, предстоит пройти тестирование по плаванию, результаты которого будут добавлены в зачёт личного многоборья. После будет отобрано восемь человек в сборную Псковской области, которая выступит во всероссийском этапе фестиваля в Артеке с 25 сентября по 16 октября.

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