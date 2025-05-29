День защиты детей отметят ​в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

10:32, 29 мая 2025, ПАИ

1 июня в парке аттракционов «Волшебная гора» (Завеличенская набережная, 2) в Пскове отметят День защиты детей, сообщается в телеграм-канале парка.

Там же опубликовано расписание праздника:

12:00 — Проект «Дворовые игры» от Арт-студии им. Детства.

12:00–13:00 — Детский вокально-инструментальный ансамбль творческого клуба «Феникс» «Кораблик».

13:00–14:00 — Выступления танцевальных коллективов: Dance Family, «Русские узоры», ТСК «Триумф».

14:00–15:00 — Леди Баг и супергеройские конкурсы.

14:00–15:00 — Рисование с Зайкой для самых маленьких гостей.

14:00–15:00 — Студия эстрадного вокала ASTUDIO и Центр лечебной педагогики.

15:00–17:00 — Танцевальные баттлы от Школы танцев «Dance Family».

15:15–16:15 — Анимационная программа с элементами шоу от Единорожки.

17:00–18:00 — Шерстяное шоу и дискотека с гигантскими шарами.

17:00–18:00 — Выступление кавер - группы «Образцовый квартал».