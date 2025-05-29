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Общество

«Открой Псковскую область»: Михаил Ведерников запустил новую рубрику

Новую рубрику «Открой Псковскую область» запустил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Это будут небольшие видеозарисовки о достопримечательностях и людях разных уголков нашего региона. В каждом муниципалитете есть много прекрасных и интересных мест, талантливых людей, которые готовы встретить гостей со всем радушием. Если мои посты вдохновят вас на небольшое путешествие с семьёй или в компании друзей, на поездку за новыми впечатлениями – буду рад», – отметил глава региона.

Первый ролик посвящён Усвятам. В нём рассказано о легендах, которые хранят в памяти старожилы, песнях, ставших символом Родины для Андрея Тарковского и национальным кодом для певицы Пелагеи.

«Местные жители расскажут, где в Псковской области можно увидеть зуб мамонта, с какой скоростью по реке идёт самодельная «долблёнка» и как способен изменить жизнь небольшой деревни большой президентский нацпроект», – рассказал Михаил Ведерников.

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