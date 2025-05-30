Заседание Совета по делам инвалидов прошло в Пскове

22:14, 30 мая 2025, ПАИ

В Псковской области в этом году увеличено финансирование мероприятий государственной программы «Доступная среда». На развитие безбарьерной среды и обеспечение граждан с особенностями здоровья необходимыми услугами и средствами реабилитации выделено почти 44 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на председателя регионального комитета по социальной защите Ольгу Евстигнееву.

Реализацию программы обсудили на заседании регионального Совета по делам инвалидов, которое прошло в пятницу, 30 мая, в правительстве региона под председательством Первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

В прошлом году на реализацию программы было предусмотрено порядка 37 миллионов рублей. Реализованы мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам и услугам для людей с инвалидностью в учреждениях здравоохранения, образования, культуры; мероприятия, направленные на приспособление общего имущества многоквартирных домов для людей с инвалидностью, использующих кресла-коляски. В социальные учреждения приобретены специализированные транспорт, мебель, оборудование, инвентарь. Пополнен библиотечный фонд специализированной литературой. Организованы обучение и курсы повышения квалификации для профильных специалистов соцучреждений. Проведены летняя и зимняя спартакиады для инвалидов, а также региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс».

Первый вице-губернатор отметила, что положительная динамика развития доступной среды в регионе есть. Вместе с тем Вера Емельянова подчеркнула, что это направление работы всегда актуально, требует большого внимания и, соответственно, значительных финансовых средств, над привлечением которых работают власти.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Псковской области, создание механизмов межведомственного взаимодействия при предоставлении гражданам этих категорий услуг по основным направлениям.

Отдельной темой стало обсуждение вопросов поддержки людей с ментальными особенностями. На мероприятии был представлен проект по сопровождаемому проживанию людей с ментальными особенностями в рамках стратегической программы Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка «Сопровождение через всю жизнь». При поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова регион включен в число пилотных территорий, где реализуется эта программа. В ближайшее время будет утвержден план по реализации пилотного проекта на территории Псковской области.