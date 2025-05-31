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Происшествия

Ралли в Псковской области остановили из-за гибели спортсмена

В связи с инцидентом, повлёкшим за собой смерть спортсмена, и необходимостью проведения следственных действий проведение четвёртого этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы» остановлено, сообщили организаторы гонки.

Фото: ПАИ

Финишем ралли является КВ 6А с разрешённым ранним прибытием. После получения отметки на КВ 6А автомобили ставятся в закрытый парк. Дальнейшие мероприятия отменяются.

Ранее в группе PSKOV RALLY в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что экипаж из Ижевская вылетел с трассы. На месте аварии работала скорая помощь.

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