Ралли в Псковской области остановили из-за гибели спортсмена

14:46, 31 мая 2025, ПАИ

В связи с инцидентом, повлёкшим за собой смерть спортсмена, и необходимостью проведения следственных действий проведение четвёртого этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы» остановлено, сообщили организаторы гонки.

Финишем ралли является КВ 6А с разрешённым ранним прибытием. После получения отметки на КВ 6А автомобили ставятся в закрытый парк. Дальнейшие мероприятия отменяются.

Ранее в группе PSKOV RALLY в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что экипаж из Ижевская вылетел с трассы. На месте аварии работала скорая помощь.