Ралли в Псковской области остановили из-за гибели спортсмена
В связи с инцидентом, повлёкшим за собой смерть спортсмена, и необходимостью проведения следственных действий проведение четвёртого этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы» остановлено, сообщили организаторы гонки.
Финишем ралли является КВ 6А с разрешённым ранним прибытием. После получения отметки на КВ 6А автомобили ставятся в закрытый парк. Дальнейшие мероприятия отменяются.
Ранее в группе PSKOV RALLY в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что экипаж из Ижевская вылетел с трассы. На месте аварии работала скорая помощь.
Российская автомобильная федерация расследует гибель гонщика на ралли в Псковской области