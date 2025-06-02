ЕГЭ по обществознанию и физике сдают сегодня псковские школьники

07:32, 02 июня 2025, ПАИ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию и физике сдают сегодня, 2 июня, школьники Псковской области.

Напомним, что 5 июня состоится ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). Экзамены по иностранным языкам (устная часть) и информатике запланированы на 10 и 11 июня. Среди предметов по выбору у учеников лидируют обществознание (1 212 человек), профильная математика (1 056 человек) и биология (513 человека).

Ранее начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев сообщил о правилах подачи апелляции из-за нарушений во время сдачи ЕГЭ.

Кроме того, он объяснил, что делать при поломке компьютера во время сдачи экзамена.

Также Геннадий Иойлев оценил сложность сдачи ЕГЭ для псковских школьников в этом году.