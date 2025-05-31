Правила подачи апелляции на ЕГЭ разъяснили псковским школьникам

17:01, 31 мая 2025, ПАИ

О правилах подачи апелляции из-за нарушений во время сдачи ЕГЭ рассказал начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

Если наблюдатели на экзамене отказывается фиксировать нарушение, то в первую очередь следует обратиться с апелляцией, объяснил он. При этом подать ее можно только не выходя из пункта проведения. «Если что-то не устраивает в рамках порядка проведения или у ребенка есть какие-то вопросы, которые по его мнению отражают результаты экзамена, могут отразить результаты экзамена не в его пользу, он может обратиться с апелляцией прямо в том же пункте проведения экзамена. Если он уже вышел из пункта, то обратно зайти и подать апелляцию он уже не может в силу определенных требований порядка», - подчеркнул Геннадий Иойлев.

Помимо этого, существует возможность подачи апелляции по официальным результатам экзамена. «В течение двух рабочих дней после получения результатов можно подать апелляцию соответствующим образом», - добавил он.

Обратиться с апелляцией можно в две инстанции - управление образования администрации Пскова и комитет образования Псковской области.

«Мы всегда открыты для получения информации соответствующей. Все события экзаменационного процесса фиксируются в рамках видеонаблюдения, поэтому при любом разборе сложных и спорных ситуаций можно использовать видеонаблюдение, которое есть в каждой аудитории и которое полностью работоспособно. Если есть какие-то сложности, то можно разобраться и прийти к независимому объективному результату», - заключил Геннадий Иойлев.

Ранее он рассказал, что делать при поломке компьютера во время сдачи экзамена.