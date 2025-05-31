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Что делать при поломке компьютера во время сдачи ЕГЭ, объяснил Геннадий Иойлев

Как действовать при неисправности компьютера во время сдачи Единого государственного экзамена, объяснил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

Фото: ПАИ

«Перед каждым ребёнком на каждом экзамене есть инструкция. Помимо этого, до начала государственной итоговой аттестации и родители, и дети ознакомлены со всеми инструкциями под роспись, то есть каждый участник процесса чётко уведомлен обо всех правилах проведения государственной итоговой аттестации», – объяснил он.

Кроме того, если произошёл технический сбой, ребёнок должен сообщить об этом организаторам ЕГЭ. «В аудитории у нас обязательно есть два человека, которые отвечают за соблюдение порядка проведения экзаменов. Они вызывают технического специалиста, и тот определяет проблему», – разъяснил Геннадий Иойлев.

По его словам, если эта проблема быстро устраняется, то ребёнок продолжает работать на этой же машине. Но если технический специалист понимает, что исправить проблему в течение 3–5 минут невозможно, тогда ребёнка пересаживают за резервный компьютер.

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