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Происшествия

У прокуратуры появились вопросы к качеству продуктов в вагоне-ресторане поезда Псков - Москва

Транспортная прокуратура направила в арбитражный суд заявление о привлечении ООО «Напитки ТрансСервис» к административной ответственности за нарушения требований технических регламентов при оказании услуг по обеспечению питанием пассажиров поезда Псков - Москва. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе арбитражного суда Псковской области.

Нарушения обнаружились в части обеспечения качества и безопасности продуктов в вагоне-ресторане пассажирского поезда.

В результате компании «Напитки ТрансСервис» может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей

Судебное заседание по этому вопросу назначено на 7 июля.

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