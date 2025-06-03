У прокуратуры появились вопросы к качеству продуктов в вагоне-ресторане поезда Псков - Москва

11:26, 03 июня 2025, ПАИ

Транспортная прокуратура направила в арбитражный суд заявление о привлечении ООО «Напитки ТрансСервис» к административной ответственности за нарушения требований технических регламентов при оказании услуг по обеспечению питанием пассажиров поезда Псков - Москва. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе арбитражного суда Псковской области.

Нарушения обнаружились в части обеспечения качества и безопасности продуктов в вагоне-ресторане пассажирского поезда.

В результате компании «Напитки ТрансСервис» может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей

Судебное заседание по этому вопросу назначено на 7 июля.