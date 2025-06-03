Псковский губернатор назвал важнейшие задачи для региона

11:59, 03 июня 2025, ПАИ

Улучшение демографии – важнейшая задача для Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая 3 июня на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчётом о деятельности правительства региона за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Это важнейшая задача, которая включает в себя поддержку молодых семей, дальнейшее улучшение дошкольной инфраструктуры и повышение репродуктивного здоровья населения», – подчеркнул губернатор.

Среди других важнейших задач глава региона назвал строительство крупных объектов, эффективное использование доступных инструментов для дальнейшего укрепления экономки, завершение реформы местного самоуправления и продолжение настройки созданной административной модели, а также повышение общего качества жизни населения: от качества медицины до благоустройства и новых рабочих мест с достойной зарплатой.

«Мы не скрываем эти проблемы, как и не скрываем свои планы по их постепенному решению. Искренне рад, что по каждому из этих направлений мы двигаемся вместе с вами – с полной поддержкой, в конструктивном диалоге, советуясь по всем ключевым позициям. Благодарю за такой подход. Уверен, мы и дальше будем раз за разом добиваться высоких результатов», – заключил Михаил Ведерников.