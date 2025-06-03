Михаил Ведерников: Не должно быть такого, что до губернатора можно дозвониться, а до председателя комитета нет

12:20, 03 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на реплику депутата областного Собрания Андрея Маковского о том, что не до всех руководителей региональных комитетов исполнительной власти можно достучаться.

«Уважаемые пока ещё руководители комитетов! Во-первых, надо обязательно присутствовать на сессии. Уважительно относиться к депутатам – они тоже члены нашей большой команды. И не должно быть такого, что до губернатора можно дозвониться, а до великого председателя комитета нет», – сказал Михаил Ведерников, отвечая на вопросы депутатов на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 3 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В целом лидеры практически всех фракций отметили конструктивный характер и эффективность взаимодействия с губернатором, правительством региона.