Пётр Алексеенко – о работе губернатора и правительства: Сделано немало

12:30, 03 июня 2025, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Пётр Алексеенко поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и правительство региона за работу.

«Несмотря на сложные условия, мы видим, что сделано немало. Хочется выразить благодарность за такую работу», – сказал Пётр Алексеенко, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Он также попросил главу региона при формировании правительства и министерств больше использовать потенциал местных кадров.