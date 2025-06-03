Пётр Алексеенко – о работе губернатора и правительства: Сделано немало
Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Пётр Алексеенко поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и правительство региона за работу.
«Несмотря на сложные условия, мы видим, что сделано немало. Хочется выразить благодарность за такую работу», – сказал Пётр Алексеенко, комментируя отчёт губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.
Он также попросил главу региона при формировании правительства и министерств больше использовать потенциал местных кадров.
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