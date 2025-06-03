Александр Котов: Я бы поставил отлично за работу правительства региона

12:38, 03 июня 2025, ПАИ

«Если бы по регламенту Псковского областного Собрания была возможность ставить оценки, я бы поставил отлично», – оценил спикер Собрания Александр Котов отчёт губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Котов отметил устойчивую динамику развития Псковской области практически по всем направлениям, успешную работу в части привлечения финансовых средств из федерального бюджета, а также реализации национальных проектов и госпрограмм.

«Исполнение составляет почти 100 %. Это даёт возможность решать насущные проблемы региона, а также рассчитывать на дополнительную помощь из федерального бюджета», – подчеркнул спикер.

Отдельно Александр Котов поблагодарил губернатора за личную вовлечённость и внимание к семьям военнослужащих.

«Важно, когда мы работаем вместе, когда есть возможность конструктивного диалога, когда мы, как проводники, можем в рабочем режиме, ежедневно донести до губернатора вопросы наших избирателей. Михаил Юрьевич всегда внимательно и оперативно реагирует. Это помогает принимать важные и своевременные решения», – сказал спикер и поблагодарил руководителей органов исполнительной власти за активный диалог.