Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов: Я бы поставил отлично за работу правительства региона

«Если бы по регламенту Псковского областного Собрания была возможность ставить оценки, я бы поставил отлично», – оценил спикер Собрания Александр Котов отчёт губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Котов (слева). Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Александр Котов отметил устойчивую динамику развития Псковской области практически по всем направлениям, успешную работу в части привлечения финансовых средств из федерального бюджета, а также реализации национальных проектов и госпрограмм.

«Исполнение составляет почти 100 %. Это даёт возможность решать насущные проблемы региона, а также рассчитывать на дополнительную помощь из федерального бюджета», – подчеркнул спикер.

Отдельно Александр Котов поблагодарил губернатора за личную вовлечённость и внимание к семьям военнослужащих.

«Важно, когда мы работаем вместе, когда есть возможность конструктивного диалога, когда мы, как проводники, можем в рабочем режиме, ежедневно донести до губернатора вопросы наших избирателей. Михаил Юрьевич всегда внимательно и оперативно реагирует. Это помогает принимать важные и своевременные решения», – сказал спикер и поблагодарил руководителей органов исполнительной власти за активный диалог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2025

Законопроект на основании обращений вдов участников СВО поддержали псковские депутаты
03 июня 2025

Михаил Ведерников во главу угла ставит качество жизни жителей Псковской области – Наталия Соколова
03 июня 2025

Александр Седунов: Рост собственных доходов региона – один из ключевых показателей эффективности команды Михаила Ведерникова
03 июня 2025

Олег Брячак: Доходы Псковской области растут, несмотря на непростую ситуацию вокруг
03 июня 2025

Мы наблюдаем позитивный вектор развития региона – лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов
03 июня 2025

Антон Минаков: Псковский губернатор всегда открыт для конструктивного взаимодействия
03 июня 2025

Александр Котов: Я бы поставил отлично за работу правительства региона
03 июня 2025

Михаил Ведерников: Не должно быть такого, что до губернатора можно дозвониться, а до председателя комитета нет

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...