Олег Брячак: Доходы Псковской области растут, несмотря на непростую ситуацию вокруг

13:07, 03 июня 2025, ПАИ

Доходы Псковской области растут, несмотря на непростую ситуацию вокруг, обратил внимание лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак по итогам отчёта губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства региона в 2024 году.

Напомним, итоговый показатель по доходам консолидированного бюджета региона по итогам 2024 года составил 71,3 млрд рублей, это почти на 2 % больше, чем в 2023 году. Основной драйвер роста – собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 млрд рублей. Госдолг Псковской области находится на самом низком с 2017 года уровне, на 1 января 2025 года он составил 18,9 млрд рублей, сократившись 1,8 млрд рублей за год.

«Доходы растут, несмотря на ситуацию, скажем прямо, непростую вокруг. Михаилу Ведерникову удаётся всё это выруливать. Я понимаю, каких это стоит усилий, каких это стоит энергозатрат», – сказал Олег Брячак.

«С будущими министрами [комитеты правительства Псковской области с 1 июля преобразуются в министерства. – ПАИ] у фракции «Справедливая Россия» налажен конструктивный диалог. Надеюсь, что, когда они станут министрами, этот диалог останется и работать они будут ещё более эффективно. Иногда с главами комитетов были небольшие трения, но они в конструктивном режиме были улажены: делаем одно дело, просто смотрим на разные проблемы», – отметил лидер фракции качественное взаимодействие с правительством Псковской области.

Во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области.