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Общество

В Псковской области появилось несколько важных инфраструктурных объектов – Наталья Исакова

В отчёте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе регионального правительства за 2024 год член Общественной палаты РФ, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова особое внимание обратила на итоги реализации культурно-исторических проектов, в частности, на завершение создания обновлённой историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

«Это позволило в значительной степени улучшить нормативные режимы хранения уникальных с научной точки зрения изданий по истории Псковской земли, обеспечить доступ для юных исследователей, создать удобную площадку для научных и общественных мероприятий. Подобные проекты имеют важнейшее значение для сохранения исторической памяти и привлечения молодёжи к изучению истории родного края», – отметила она.

Кроме того, в Псковской области появилось ещё несколько важных объектов, в частности, Центр культурного развития в Острове и региональный Дом молодёжи в Пскове.

Напомним, во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области в 2024 году. Отчет был принят 25 голосами за при одном воздержавшемся.

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